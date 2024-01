Zeven katholieke scholen in Wetteren verenigen zich onder de naam Gabriëlscholen

Het aanbod aan secundair onderwijs in Sint-Niklaas gaat nog wat uitbreiden. Want de LAB school biedt vanaf volgend schooljaar een bijkomende richting aan in de arbeidsfinaliteit. Dat is het vroegere BSO. Zo kunnen de leerlingen die nu in het tweede jaar B-stroom zitten op dezelfde school blijven. De LAB school startte twee jaar geleden op in de ballonstad en is nu volop aan het groeien.