Zeven huiszoekingen en vier arrestaties bij onderzoek naar drugstrafiek in Beveren

Een jongeman van 21 uit Beveren is aangehouden als hoofdverdachte in een onderzoek naar grootschalige handel in verdovende middelen. Bij dat onderzoek, dat al een tijdlang aan de gang is, heeft de politie Waasland-Noord zeven huiszoekingen verricht. Daarbij zijn er vier arrestaties uitgevoerd. Er is ook een voertuig in beslag genomen, en verschillende dosissen verdovende middelen, geld, en veel merk-namaakkledij. Het onderzoekt spitst zich toe op een internationale drugstrafiek, van grote hoeveelheden cannabis. De hoofdverdachte, een man van 21 uit Beveren, is gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Die besliste om hem aan te houden.