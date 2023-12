Zeven gewonden na ontploffing in huis in Lokeren, medisch rampenplan afgekondigd

Bij een explosie in de Cyriel Buyssestraat in de Kopkapelwijk in Lokeren zijn vrijdagavond zeven gewonden gevallen. Twee personen zijn zwaargewond, de vijf andere lichtgewond. Er zijn ook kinderen bij. Het medisch rampenplan werd afgekondigd, maar de situatie is onder controle. Alle slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog niet helemaal duidelijk wat de explosie heeft veroorzaakt, maar de hulpdiensten denken dat er een gasfles is ontploft. Dat gebeurde op de zolderverdieping. Nadien brak er nog brand uit, maar die is intussen geblust. (later meer)