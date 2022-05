Zestig pijnders dragen Ros Beiaard door Dendermonde op de tonen van honderd muzikanten

En mocht het dan toch te slecht weer zijn om naar Dendermonde te gaan. U weet het: u hoeft er dankzij TV Oost niks van te missen. Want we zenden het spektakel live uit vanaf half vijf. En dus zijn ook wij begonnen aan de opbouw van onze regie in Dendermonde. Het kloppend hart van die regie staat opgesteld in cultureel centrum Belgica, vlak naast het parcours. Vandaag zijn onze collega's van de productiefirma de hele dag in de weer geweest met het trekken van kabels en het opstellen van apparatuur. Naast de Belgica palmen wij ook het Vleeshuismuseum in. Daar hebben Nick De Backer en Harry De Paepe een prachtig zicht op de Grote Markt om de hele Ommegang te voorzien van duiding en commentaar. En onze nieuwsploegen lopen rond in Dendermonde om twee journaals te maken. Eentje om half één 's middags, en eentje vlak na het einde van de Ommegang.