Zeshonderd vuurstokjes voor 600-jarig jubileum van de Catharinisten

In Appelterre, bij Ninove, is de dood van Glenn herdacht. Precies vijf jaar geleden stapte de jongen van 15 uit het leven omdat hij het slachtoffer werd van cyberpesten. Dat is het pesten via berichten op sociale media. Met de wandeling 'Walk for Glenn', willen zijn familie en vrienden blijvend aandacht vragen voor het probleem. Om zoveel mogelijk andere slachtoffers te voorkomen. Ook bij de Zelfmoordlijn1813 staat er altijd iemand voor je klaar als je hulp zoekt. Elk gesprek is anoniem en gratis.