Sport Zesdaagse gaat van start in het Kuipke in Gent

In Gent gaat de Zesdaagse opnieuw van start, in het Kuipke in Gent. Vanavond om halfzeven is de jeugd er al aan begonnen, en vanaf acht uur worden de grote jongens voorgesteld. Tegen zondagavond zouden we dan de opvolgers moeten kennen van Cavendish en Wiggins.