Zes Zuidoost-Vlaamse ziekenhuizen delen PET/CT-scanner

De dienst Intensieve Zorgen van het ASZ in Geraardsbergen is opnieuw open. Sinds 19 februari al, bijna een maand dus, was de dienst gesloten door een vocht- en schimmelprobleem. Oorzaak daarvan was een gat in een ingewerkte dakgoot van het ziekenhuis. Het probleem is nu opgelost. De dienst Intensieve Zorgen is intussen volledig gedesinfecteerd. Patiënten die dringende zorgen nodig hadden werden tijdens de sluiting opgevangen op de campus van Aalst of in één van de andere omliggende ziekenhuizen. Uit stalen en controles blijkt dat geen enkele patiënt één of andere besmetting heeft opgelopen door het probleem.