Maar liefst 6 Wase paarden doen volgende week mee aan de Olympische Spelen in Parijs. Drie daarvan zijn nakomelingen van El Dordado Van de Zeshoek, uit Stekene. De Olympische Spelen zijn ook in de paardensport het hoogst mogelijke niveau om te halen. Elke fokker droomt ervan om ooit een Olympisch paard te hebben. De Wase fokkers lopen dus over van trots.