Zes vrachtwagens betrokken bij botsing op E17, lange file richting Antwerpen

In Denderbelle, bij Lebbeke, is een bestuurder gisteravond laat met zijn wagen terecht gekomen in een voortuin. De man was de controle over het stuur verloren en reed daarbij ook nog eens op een geparkeerd voertuig. De bestuurder was dronken en mogelijk gehaast om nog voor de avondklok thuis te geraken. Hij raakte niet gewond, maar de schade in de voortuin is groot.