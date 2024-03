Zes verdachten aangehouden in onderzoek naar cocaïnesmokkel in lading bevroren vis

Er zijn meer details bekend over de 20 ton bevroren tonijn die is aangetroffen in een bedrijf in Lebbeke, afgelopen maandag. De vis was namelijk maar een deklading voor bijna 3 ton cocaïne die in de container zat. Die drugs werden al onderschept door de Nederlandse politie. Omdat de vrachtwagen richting Oost-Vlaanderen reed, vroeg de Nederlandse politie bijstand van de Federale Gerechtelijke Politie van Oost-Vlaanderen. Zij hebben de vrachtwagen dan onderschept in het bedrijf in Lebbeke dat actief is in chape-en vloerwerken. Er werden acht mensen gearresteerd. Het onderzoek loopt.