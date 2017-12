En dat er hier en daar nog wat werk is aan de gemeentebeleiden, blijkt ook uit een grootschalig onderzoek in opdracht van de werkgeversorganisatie Voka. Uit de bevraging bij iets meer dan 500 Oost-Vlaamse ondernemers, blijkt dat maar iets minder dan de helft van hen, of 40 procent, tevreden is over het bedrijfsbeleid in zijn of haar gemeente. Concreet zijn in onze streek de ondernemers in Hamme nog het meest tevreden, met een score van 7 en een half op tien, maar verder zakt de tevredenheid tot een 6,1 in Geraardsbergen. Volgens de ondernemers worden ze onvoldoende betrokken bij beslissingen, loopt de communicatie over het beleid nog te vaak mank, en blijven zowel mobiliteit als lokale fiscaliteit grote knelpunten.