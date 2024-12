Zes maanden cel met uitstel voor dodelijk ongeval met bestelwagen PostNL in Aalst

Een koerier van een pakjesbedrijf is door de politierechtbank in Aalst veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel. Daarnaast krijgt hij ook een rijverbod van twee jaar en een geldboete van 4.000 euro. Het ongeval gebeurde op 16 mei 2022 in de Weggevoerdenstraat in Aalst. De bestuurder van de bestelwagen vergat zijn handrem aan te trekken toen hij uitstapte om een pakje te bezorgen. Daardoor bolde het voertuig met draaiende motor naar beneden in de afhellende straat. Twee mensen kwamen onder de wielen terecht en stierven. De 35-jarige chauffeur legde een negatieve ademtest en speekseltest af. De weduwe van één van de slachtoffers drong er in de rechtszaal op aan om de chauffeur geen effectieve celstraf op te leggen, en daarin is de rechtbank dus gevolgd.