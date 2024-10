Zes huizen geëvacueerd door gaslek in Aalst

In de wijk Wolvenveld in Aalst is deze middag een gaslek ontstaan in een woning. Daardoor zijn zes huizen geëvacueerd. Rond de middag ontstond er in de kelder van een woning een gaslek. Het gas verspreidde zich over de hele woning en naar de nabijgelegen huizen. De brandweer en Fluvius kwamen ter plaatse om het lek te dichten en de huizen te verluchten. Gewonden vielen er niet. Maar de bewoners moesten noodgedwongen enkele uren op straat moeten wachten tot ze hun huis opnieuw mochten betreden.