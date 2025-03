Zes graven vernield op kerkhof van Kerksken

In Kerksken, een deelgemeente van Haaltert, heeft een auto zes graven vernield op het kerkhof. Een bejaarde vrouw richtte er deze ochtend een ravage aan door een fout manoeuvre met haar wagen. De vrouw reed met haar auto op het kerkhof en verloor de controle over het stuur. Daarbij vernielde ze dus zes graven. De vrouw was na het voorval in shock en werd met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De materiële schade aan de graven is enorm.