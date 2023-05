De politie is op zoek naar de bestuurder van een auto met Nederlandse nummerplaat die vrijdagavond door een trein is aangereden in Buggenhout. Het ongeval gebeurde rond tien uur ter hoogte van het woonzorgcentrum. De auto kwam uit de richting van Malderen en zou aan hoge snelheid eerst verschillende voertuigen hebben ingehaald. Niet veel verderop verloor hij de controle over zijn voertuig nadat hij het trottoir had geraakt. Hij ging van de weg af, raakte een verkeersbord en kwam met zijn wagen op de sporen terecht. De chauffeur stapte uit en sloeg op de vlucht. Enkele seconden nadien werd de wagen aangereden door een trein die richting Dendermonde reed. In de trein zaten op dat moment nog een tiental passagiers die een uur later geƫvacueerd werden en naar hun bestemming gebracht werden per taxi. De bestuurder liet zijn jas achter op de sporen, en ook de papieren waren uit de wagen verdwenen. Van de chauffeur ontbreekt elk spoor. De politie kwam massaal ter plaatse om de man op te sporen. Zelfs een speurhond werd ingezet. Er wordt nu een verder onderzoek gevoerd naar de identiteit van de man en wat hij daar deed op het moment van de feiten.