Zes afstandslopers uit de regio naar Europees Kampioenschap veldlopen in Turijn

Het komt nog goed met de Rode Duivels op het WK in Qatar. Als we één van de beste voorspellers van onze regio mogen geloven. Op het WK in 2010 voorspelde, weet u nog, Paul de octopus elke wedstrijd juist, maar voor dit WK kunnen we beroep doen op de 12-jarige Stienes uit Beveren. Hij staat aan de leiding in een competitie op de Sporza app met bijna 1.500 deelnemers van Studio Brussel. Hij voorspelde al een tiental matchen helemaal juist. En ook vandaag treft hij al twee keer raak.