Het AZ Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem is pionier in het reinigen van endoscopen. De flexibele slangen, die artsen gebruiken voor inwendige onderzoeken, moeten tussen de behandeling van twee patiënten gereinigd worden. Het desinfecteren van de scopen zou in ons land niet altijd even grondig gebeuren. In Zottegem doen ze het naar eigen zeggen wél op een state-of-the-art wijze.