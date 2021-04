Zelftesten moeten besmettingsketen verbreken, ook in het onderwijs

Een van de nieuwe maatregelen om het tij te keren is de Paaspauze van 4 weken, dat weet u. Voor scholieren houdt die in principe één weekje extra vakantie in, want ook het afstandsonderwijs is deze week in principe stopgezet. Maar niet iedereen is het daarmee eens. In Gijzegem gaat de leerkracht klassieke talen gewoon door. Zijn leerlingen Latijn-Grieks van het Sint-Vincentius instituut zitten nog altijd voor hun scherm, in plaats van in de zon.