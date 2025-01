Zelfs knuffelburgemeester zwicht voor GAS-boetes: “Het gaat niet meer zonder”

Ook in Kruibeke zal er door de fusie met Beveren en Zwijndrecht vanaf volgende week een GAS-reglement zijn. Er kunnen dan boetes vanuit de gemeente uitgeschreven worden voor bijvoorbeeld sluikstorten, vandalisme, hondenpoep achterlaten en parkeer- en snelheidsovertredingen. In de nieuwe fusiegemeente moeten overal dezelfde regels zijn, zegt burgemeester Marc Van de Vijver. Oud-burgemeester van Kruibeke Antoine Denert is nog steeds tegenstander. Hij zal zich dan ook onthouden tijdens de stemming op de gemeenteraad volgende week.