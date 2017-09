De eerste rit in lijn van de Lotto Belgium Tour, da's de belangrijkste wielerwedstrijd voor dames in ons land, is gewonnen door de Nederlandse Marianne Vos. Ze haalde het voor Jolien D'Hoore en Coryn Rivera. De rit had vandaag start en aankomst in Ninove. Een toch wel historisch moment. Want het is van 2011 geleden dat een grote wielerwedstrijd over het oude parcours van de Ronde Van Vlaanderen, en dus ook over de aankomststreep in Meerbeke, reed.