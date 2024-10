Zele#Anders is aan zet, na afgesprongen coalitievorming met cd&v, knip op Markt is discussiepunt

In Zele worden de coalitiegesprekken vanavond opnieuw opgestart. Maar het is niet burgemeester Hans Knop die de gesprekken zal leiden. Hij slaagde er niet in om een coalitie te vormen, want de partij Zele#Anders trok de stekker eruit. De knip op de Markt is daar het grote discussiepunt. Het initiatiefrecht ligt nu bij Zele#Anders, zij krijgen nu anderhalve week de tijd om op zoek te gaan naar een meerderheid.