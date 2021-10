Zele: Zes bewoners testen positief op COVID-19 in De Meander

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land is de voorbije week met maar liefst 75 procent toegenomen tegenover de week ervoor. Dagelijks komen er nu gemiddeld zo'n 5.300 nieuwe besmettingen bij. Ook de ziekenhuisopnames gaan opnieuw de hoogte in. In onze streek is dat vooral in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde het geval. Daar stijgt het aantal patiënten op de COVID-afdeling vandaag met 4, naar tien in totaal. In Aalst blijft het aantal opnames gelijk ten opzichte van gisteren, maar neemt het aantal COVID-patiënten op Intensieve Zorg wel toe, van vier naar zes. Ook in het AZ Nikolaas is er 1 patiënt meer die extra zorg nodig heeft. In totaal liggen er nu 65 patiënten met corona in onze ziekenhuizen.