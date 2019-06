Zele: woning volledig vernield, bewoners opgevangen in noodwoning

De politie van Dendermonde is blijkbaar een war on drugs gestart in de stad. Want vrijdagnacht is de politie opnieuw binnengevallen in een café. Deze keer was café 'Chill In' op het Stationplein het doelwit van een razzia. De politie viel er met een tiental agenten binnen. Alle bezoekers werden gecontroleerd op drugs, maar niemand werd gearresteerd en er werden ook geen onmiddellijke inningen uitgeschreven. In het café zelf werden wel sporen van druggebruik gevonden. Het was al de tweede razzia op twee dagen tijd. Donderdagavond was de politie ook binnengevallen in een café op de Grote Markt van Dendermonde.