Volgens Jo Fonck (sp.a), burgemeester van Denderleeuw, komt de man van 23 die gisteren in het TV Oost Nieuws toegaf dat hij betrokken was bij de rellen in Brussel, niét uit zijn gemeente. "Hij komt niet voor in onze bevolkingsregisters", klink het in een persbericht. "De afgelopen dagen doken in de pers verschillende berichten op over inwoners van Denderleeuw die betrokken zouden zijn bij de rellen in Brussel", vertelt Fonck. "Zo ook in een interview dat gisteren verscheen met één van de deelnemers aan de betoging van afgelopen weekend. Hierin werd gemeld dat deze jongeman in Denderleeuw woont. Het gemeentebestuur wil dit graag rechtzetten en bevestigt dat deze persoon niet voorkomt in onze bevolkingsregisters." Ook de ouders van deze jongeman wonen volgens burgemeester Fonck niet in Denderleeuw. Het gemeentebestuur veroordeelt het gedrag van de relschoppers met klem, of ze nu uit Denderleeuw komen of niet. "We wensen te benadrukken dat op basis van de informatie waarover we tot op heden beschikken er zich geen inwoners van de gemeente onder de geïdentificeerde deelnemers aan de rellen te Brussel bevonden. We betreuren het dan ook dat er de afgelopen dagen foutieve informatie werd verspreid. Volgens het parket is de meerderheid van de jongeren die deelnam aan de rellen afkomstig uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gemeentebestuur bevestigt verder zijn vertrouwen in de werking van politie en justitie."