Vanaf morgenavond wordt het goed opletten aan de E17 in Kruibeke. Want morgennacht en de nacht daarna zal de snelweg daar in beide richtingen worden afgesloten. Het verkeer zal via de afrit van Kruibeke de snelweg moeten verlaten, om de E17 daarna onmiddellijk opnieuw op te gaan via de oprit. Dat komt natuurlijk door de Oosterweelwerken. Een aannemer gaat op die locatie een tijdelijke keerbrug plaatsen. Die zal over twee weken in gebruik worden genomen. Want vanaf dan zal de afrit in Zwijndrecht, komende van Antwerpen, voorgoed dicht gaan.