Zele ontvangt 500.000 euro subsidie van het VLAIO om de Markt te vernieuwen

Een dronken bestuurder is donderdag in de late namiddag met zijn wagen tegen een boom gereden op de N41 in Sint-Niklaas. Het ongeval gebeurde op het viaduct over de N70. De bestuurder raakte gewond. Bij aankomst van de politie bleek ook al snel dat hij behoorlijk dronken was. Om die reden was even voordien zelfs zijn rijbewijs ook al ingetrokken door de politie. Maar het had de man er niet van weerhouden om opnieuw achter het stuur te kruipen. Midden in de avondspits zorgde het ongeval al snel voor een aanzienlijke file. Het verkeer werd van de N41 geleid via de afrit aan de N70.