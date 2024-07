Zele niet echt opgezet met manier waarop Lokeren verbindingsweg verkeersveiliger wil maken

De burgemeester van de gemeente Zele is niet opgezet met de proefopstelling die de stad Lokeren heeft opgezet aan het industrieterrein naast de E17. Vandaag is er een testregeling gestart waarbij er enkel nog eenrichtingsverkeer mogelijk is vanuit Zele. Het gaat om een gevaarlijk kruispunt voor zwakke weggebruikers, en dus moet er wel iets ondernomen worden, dat vindt ook Zele, maar niet op de manier waarop Lokeren het nu aanpakt, zeggen ze daar.