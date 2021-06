Zele krijgt gigantisch nieuw duurzaam bedrijvencomplex

Zestien jonge Vlaamse boerinnen zijn uit protest uit de kleren gegaan. Ze vinden dat ze "in hun bloot gat zijn gezet" door Vlaams minister Zuhal Demir, die tijdelijk een strenger stikstofbeleid invoert. Maar door dat nieuwe beleid maken de jonge boerinnen zich zorgen over hun toekomst. Want velen studeren nog en werken ook nog maar pas in het landbouwbedrijf van hun ouders. Ze vragen zich nu af of ze het werk van hun ouders wel zullen kunnen verderzetten.