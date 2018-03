De vuilniszakken in de regio rond Dendermonde en Wetteren zijn ook vandaag op de stoep blijven staan. Een groot deel van de vuilnismannen van intercommunale Verko staakt. Ze zijn de intimidatie, de vriendjespolitiek en de pesterijen van hun diensthoofd grondig beu. Al twee jaar lang volgt de ene interne klacht na de andere, maar er wordt volgens het personeel niks aan gedaan. Vakbonden en directie zitten maandag samen over de situatie. De vuilnismannen zijn van plan om niet te werken tot er een oplossing is.