Zele heeft gloednieuw skatepark

In Zele is het langverwachte skatepark aan Ter Elst helemaal klaar. De jeugd vraagt al jaren naar een nieuw skatepark. Eerst werden er door de gemeente houten skaterampen gezet. Maar die werden verwijderd omdat ze, één onveilig waren, én twee voor te veel geluidsoverlast zorgden. Nu is er dus een volledig nieuw skatepark in beton. Over enkele dagen is het beton helemaal uitgehard en kunnen de skaters zich hier komen uitleven.