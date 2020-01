Nog in Sint-Niklaas krijgt het Stationsplein een nieuwe verkeerscirculatie. De stad wil zo de veelvuldige conflicten tussen auto's, fietsers en voetgangers aanpakken. In april start er een proefperiode, waarbij onder andere de rijrichting aan de kant van het station wordt omgedraaid. De bedoeling is om de hoek links voor het station en de handelszaken daar autovrij te maken. Zo zal het autoverkeer vanuit de laan naast de tunnel onder het station voortaan rechtdoor moeten, dus in de tegenovergestelde rijrichting. De kortparkeerplaatsen voor de winkels daar zullen verdwijnen, om meer ruimte te maken voor fietsers. En het verkeer vanuit de andere hoek, rechts voor het station, zal het Stationsplein niet meer kunnen oprijden.