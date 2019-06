Thibo Lodewyckx uit Lebbeke is een man met een missie. Binnen drie weken wil hij deelnemen aan het WK papieren-vliegertjes-gooien voor studenten in het Oostenrijkse Salzburg. Gisteren plaatste Thibo zich al voor de finale van het Belgisch kampioenschap, de Red Bull Paper Wings finale. Die vindt volgende week dinsdag plaats. Als hij daar de nationale titel pakt in de categorie 'langste vluchttijd', en dat is zijn specialiteit, dan is de trip naar Salzburg een feit.