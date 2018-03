Human Interest Zele: Boot van zes ton met kraan weggehaald uit tuin van bouwer Jozef

embed

Hij is weggeraakt, de boot van zes ton die de brandweer van Zele vond in de tuin van de 88-jarige Jozef Van Acker. Dat zag u zondag in ons nieuws. Een kraan heeft de boot over het huis van de tachtiger getild en naar de brandweerkazerne van Zele gebracht. Daar toveren de brandweerlui hem om tot een echte piratenboot, die moet schitteren tijdens de Roparun-doortocht over enkele weken.