Zele betrekt buurtbewoners nauwer bij de werken in hun straat

In Zele zullen buurtbewoners vanaf nu nauwer betrokken kunnen worden bij de werken in hun straat. Door een vertegenwoordiger aan te stellen die de werfvergaderingen bijwoont, kunnen problemen rechtstreeks besproken worden met de aannemer. Het voorstel van een zogenoemde burgerparticipatie komt van oppositiepartij N-VA - Zele Vlakaf. De volledige gemeenteraad heeft het voorstel goedgekeurd. Op deze manier worden frustraties meteen aangepakt en vermijden we dat kwakkels de ronde doen, zegt de partij. Dat komt onder andere van pas bij de bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Zele.