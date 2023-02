Zeldzame Ziektendag: oproep naar gezondheidssysteem en politiek om de 'zeldzamers' niet te vergeten

Sam is opgeleid door Canisha Vzw, een organisatie uit Wetteren die gespecialseerd is in assistentiehonden. En nu dus ook zorghonden. Zo is er al een hulphond aan de slag bij de politie van Gent. Daar is de viervoeter een grote hulp in moeilijke situaties. En ook Sam levert hier in Antwerpen schitterend werk, zegt de organisatie. Zij geloven in het potentieel van zorghonden. De vereniging wil meer organisaties warm maken om een eigen Sam in huis te halen.