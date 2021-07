In natuurgebied Het Groot Molsbroek in Lokeren heeft voor het eerst in negen jaar een grote karekiet een nest gemaakt. Dat is erg uitzonderlijk. De grote karekiet is dan ook erg zeldzaam geworden. In heel Vlaanderen maken elk jaar slechts 5 à 10 koppeltjes een nest. Dat de grote karekiet opnieuw opduikt in Het Groot Molsbroek is ook een teken dat de natuur het er erg goed doet.