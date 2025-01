Zeker 15 paarden omgekomen door zware brand bij paardenfokker in Waasmunster

Rond één uur vannacht heeft het hevig gebrand in de stal van JW Stables, een gekende paardenfokker in de Lange Beulestraat in Waasmunster. Het vuur moet al even gewoed hebben, want toen de eigenaars de brand opmerkten laaiden de vlammen al hoog op. Door het vele stro verspreidde het vuur zich razendsnel. Eén persoon probeerde nog een aantal paarden uit de vuurzee te redden en liep brandwonden op aan de handen. Maar het echte leed speelde zich af bij de dieren. Slechts enkele van de in totaal 25 paarden konden gered worden, voor de andere paarden kwam alle hulp helaas te laat. Zeker 15 paarden zouden de brand niet overleefd hebben. De brandweer had de handen vol met het bestrijden van de brand. Door de structuur van de half open stal was het lastig om goed te kunnen blussen, en er was ook een watertekort. Daarom werd het grootwatertransport opgestart. Ploegen van over de hele hulpverleningszone Waasland kwamen met heel wat middelen en manschappen ter plaatse. Aan een grote visvijver langs de Neerstraat, zo'n 3 kilometer verderop, werd water gewonnen. Tankwagens reden vanaf daar met bluswater af en aan. Er diende nog uren nageblust te worden.