Zeer rustige eerste carnavalsnacht in Aalst: "De veiligheidsketen werkt"

Aan deze tweede stralende carnavalsdag ging een ijskoude nacht vooraf. Maar gelukkig is die zonder al te veel problemen verlopen. De politie moest 13 onmiddelijke schikkingen treffen, voornamelijk voor verdovende middelen. Vier jongeren onder de 16, en 3 onder de 18 jaar werden betrapt op alcohol. Tijdens de feestnacht werden er 5 mensen bestuurlijk aangehouden voor verstoring van de openbare orde of dronkenschap. Twee mensen werden gerechtelijk aangehouden voor drugs en weerspannigheid. Zo'n 100 mensen werden er verzorgd in de hulpposten en 26 carnavalisten zijn op spoed beland. Al bij al een zeer rustige eerste dag van Aalst Carnaval dus.