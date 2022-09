Zeepkist uit Lokeren wint prijs van 'beste show op Francorchamps'

Crammerock blijft duidelijk een vaste waarde op de festivalkalender. Met 36.000 bezoekers was het festival volledig uitverkocht, dat vertelden we u vrijdag al in ons nieuws. Headliner gisteravond was de Britse band Elbow. Van hen mochten we helaas geen beelden maken. Maar hoe onder anderen Triggerfinger en Novastar de tent in vuur en vlam hebben gezet, kunnen we u wel tonen.