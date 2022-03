Zeelsebaan Grembergen na twee jaar weer open

Bij een zwaar ongeval op de Heirbaan in Hamme zijn gisteravond drie gewonden gevallen. Eén van hen, een vrouw, raakte zwaargewond. Dat gebeurde toen 2 auto's op het kruispunt met Hooigat op elkaar botsten, nadat één van de bestuursters geen voorrang had verleend. Haar wagen werd zwaar in de flank geraakt en kwam en enkele meters verderop tegen een tuinafsluiting terecht. Enkele weken geleden gebeurde er op het kruispunt nog een gelijkaardig ongeval, waarbij een auto tegen dezelfde afsluiting was geslingerd. Door het ongeval was de Heirbaan een tijdlang in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.