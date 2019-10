U heeft het misschien nog meegemaakt. Roken op kantoor, in het vliegtuig, of op restaurant. Het is nu ondenkbaar geworden, maar vroeger was het heel normaal. Maar, alles komt terug, en dus katapulteert woonzorgcentrum Het Hof in Sint-Niklaas haar bewoners terug naar die lang vervlogen tijd. In samenwerking met het Pijp- en Tabaksmuseum hebben ze een leegstaand kamertje omgetoverd tot een fumoir, een rookruimte. Alleen: roken is er niet toegestaan!