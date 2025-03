Ze zijn er! En ze zijn groot, sappig en smaakvol ... maar prijzig!

In Melsele luidt het zonnetje niet alleen de lente in, maar ook het begin van het aardbeienseizoen. Want wie in de gemeente al eens ging kijken aan de bekende automaten, die heeft ze al gezien, en misschien ook al geproefd. De enige, echte, Melseelse aardbei. En ze zijn felrood, sappig, groot en vol van smaak. Aardbeiproducent Fresa teelt nu al voor het tweede jaar op rij de Parlando-variant. Een soort die in de smaak valt. De eerste aardbeien zijn er nog maar net, en daardoor zijn ze nog redelijk prijzig. Maar zodra de teelt versnelt, kan de prijs dalen.