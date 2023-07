Ze zijn er: de eerste Zeeuwse mosselen van dit seizoen uit het Nederlandse Yerseke

En we gaan eruit met een hilarische rapvideo. Eentje met de directie en het management van de H2O-groep uit Kruibeke in een hoofdrol. In deze song 'Safety Sam' draait alles rond safety first. De Kruibeekse bedrijvengroep, met onder andere Argex en Sterhoek onder haar vleugels, wil met de video collega's wijzen op de veiligheidsregels op de werkvloer. Niet met saaie instructies dus, maar met een leuke rapvideo. Die werd gemaakt in samenwerking met het bekende Kruibeekse rapperscollectief Krutown. Of het management ook iemand voor de choreografie heeft ingehuurd, is ons niet helemaal duidelijk. Maar het resultaat is alvast heel geslaagd.