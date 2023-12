In Zele, aan de spooroverweg in Huivelde, is gisteren een fietser aangereden door een trein. Een bejaarde man negeerde de gesloten spooroverweg en probeerde nog over te steken, maar werd aangereden door de trein. Hij was op slag dood. Het is al het derde ongeval aan een spooroverweg in onze streek in vijf dagen tijd. Spoorwegmaatschappij Infrabel probeert overwegen af te schaffen waar mogelijk en houdt al jaren preventiecampagnes. "Spoorlopen is en blijft levensgevaarlijk. Maar het is vooral de mentaliteit bij de mensen die moet veranderen," zegt Infrabel.