Minder spraakverwaring is er in de sport, bij FCV Dender. Daar is het duidelijk: de kadavers moeten dringend nog eens winnen. Na een 1 op 12. In het komende drieluik thuis tegen Sint-Truiden en Beerschot en tussendoor uit op Oud-Heverlee Leuven wordt vrijwel zeker beslist of FCV Dender al dan niet de play-downs kan vermijden.