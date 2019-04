Zaterdag maakt Ronde Van Vlaanderen opnieuw plaats voor wielertoeristen

Wie vanochtend in of rond de Waaslandhaven was en dacht er Tom Boonen gezien te hebben ... Ja, het was inderdaad de ex-wereldkampioen. Boonen kwam er een slordige vijftig kilometer fietsen. Niet met het plan een comeback te maken nu zondag in de Ronde. Boonen reed er een ontspannen tochtje met het Martini Cycling Team. Een wielerploeg speciaal voor mensen uit de horeca. Lange dagen werken, vaak ook 's nachts. Een job in de horeca is in vele gevallen niet echt de meest gezonde stiel. Om toch het evenwicht te bewaren zet Team Martini deze mensen aan tot sporten, en dat dus met Tom Boonen als wegkapitein.