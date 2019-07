Zat Fuente aan tafel bij Van Impe? Auteur Filip Osselaer zoekt het uit

Heeft Lucien Van Impe gegeten met iemand die eigenlijk dood was? Het is de centrale vraag in het nieuwe boek over de wielerlegende uit Erpe-Mere. In 2003 zaten Van Impe en zijn vrouw op restaurant in Geraardsbergen met de Spaanse klimmer José Manuel Fuente. Alleen bleek diezelfde Fuente op dat moment officieel al zeven jaar dood. Jaren later zoekt auteur en Wetteraar Filip Osselaer de waarheid achter dit onwaarschijnlijke verhaal.