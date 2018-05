Om te besluiten duiken we de showbiz in, want vrijdagavond stonden de Oktoberhallen in Wieze in vuur en vlam voor de nieuwe show van Stan Van Samang. Met zijn ‘Op de schoot’ show, brengt de zanger een intiem concert, en neemt hij ook letterlijk zijn publiek op de schoot. Na het Sportpaleis en de Lotto Arena, komt Stan tot rust in Wieze.