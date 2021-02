We zijn de afgelopen dagen bestookt geweest met vragen over wat we nu precies gaan doen tijdens Aalst Carnaval. Wel, onze plannen zijn klaar, en we kunnen u bijna alles vertellen. De grootste verrassing moeten we nog een beetje geheim houden. Wat u wel al mag weten is het volgende: zowel zaterdagavond als carnavalszondag staan helemaal in het teken van Aalst Carnaval. We bieden u een fantastische televisie-ervaring aan waardoor u coronaveilig carnaval kan vieren met uw bubbel vanuit de zetel.