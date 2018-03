Zaakvoerder houdt omstreden reclame toch op zijn vrachtwagens

In Aalst is er een monument onthuld op de plaats waar de driejarige Axelle samen met haar moeder Johanna om het leven is gekomen bij een verkeersongeval. Een ster met een foto, een giraf en een boodschap verwijzen naar het ongeval van 23 augustus 2015. Toen reed een dronken man hier in de Kwalestraat de peuter en haar mama aan en pleegde vluchtmisdrijf. Het monument van ongeveer 1 meter 20 breed, is een initiatief van de familie van Johanna en Axelle, in samenwerking met de stad Aalst. Ook grootvader Dirk denkt nog elke dag aan zijn dochter Johanna en kleindochter Axelle.